США готові продати Тайваню обладнання для систем про Patriot на 95 млн доларів

Як йдеться в повідомленні американського оборонного відомства Конгресу, пакет включатиме навчання, планування, розгортання, розгортання, експлуатацію, технічне обслуговування і підтримку системи про Patriot і пов'язаного з нею обладнання.

"Цей пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача по модернізації своїх збройних сил і підтримці надійного оборонного потенціалу", - вказується в повідомленні.

Також в Пентагоні заявили, що одержувач використовуватиме цей потенціал "як засіб стримування регіональних загроз і для посилення оборони країни".

Як зазначили в канцелярії президента Тайваню, який скаржився на посилення військового тиску з боку Пекіна, це був третій продаж зброї, оголошена з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена, передає Reuters.

"Тайвань буде продовжувати демонструвати свою рішучість захищати себе і продовжувати поглиблювати партнерські відносини зі Сполученими Штатами та іншими країнами-однодумцями", - заявив офіційний представник Ксав'є Чанг.

У Міноборони Тайваню розраховують, що угода "набуде чинності" протягом місяця.