США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники. Особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BuzzFeed Кристофера Миллера.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - отметила Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.

По ее словам, США готовы предоставить военную технику "сверх той", что давали Киеву ранее.