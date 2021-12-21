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США готовы предоставить Украине еще больше военной техники, - Госдеп

Автор: Сергей Новиков

Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники. Особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста BuzzFeed Кристофера Миллера.

"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия действительно предпримет дальнейшую военную агрессию против Украины", - отметила Донфрид в ходе телефонного брифинга для представителей СМИ.

По ее словам, США готовы предоставить военную технику "сверх той", что давали Киеву ранее.

Напомним, ранее помощник президента США Джейк Салливан заявлял, о том, что готовятся новые пакеты военной помощи Украине.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в проекте бюджета США на 2022 года заложено 756 млн долларов на помощь Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаВоенная техника