США готові надати Україні ще більше військової техніки, - Держдеп

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки. Особливо з урахуванням загрози вторгнення Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста BuzzFeed Крістофера Міллера.
"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія дійсно зробить подальшу військову агресію проти України", - зазначила Донфрід в ході телефонного брифінгу для представників ЗМІ.
За її словами, США готові надати військову техніку "понад тієї", що давали Києву раніше.
Нагадаємо, раніше помічник президента США Джейк Салліван заявляв, про те, що готуються нові пакети військової допомоги Україні.
А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в проекті бюджету США на 2022 року закладено 756 млн доларів на допомогу Україні.