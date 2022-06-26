ru ua
Вс, 26 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 26 июня 2022 15:35
США готовы предоставить Украине дополнительное вооружение, - Пентагон Фото: спикер Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине дополнительное вооружение. В частности, западные или американские системы, чтобы позволить украинским военным вести боевые действия на Донбассе.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Соединенные Штаты готовы пойти навстречу и предоставить Украине другие западные или американские системы, чтобы позволить им вести боевые действия на Донбассе. И это требует некоторой подготовки, верно? Это означает, что придется вывести некоторых украинских солдат из боя", - заявил он.

Кирби подчеркнул, что перед тем как предоставить новое вооружение Вашингтон хочет убедиться, что ВСУ получат системы, к которым они привыкли, а также системы, которые им необходимы, без ненужного снижения их боеготовности на местах.

Напомним, в Украину уже прибыли американские ракетные системы HIMARS.

Кроме того, США выделит Украине военную помощь еще на 450 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Оружие из США Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
Ракетный удар по Киеву: репортаж с места происшествия
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны: Путин понимает, что это будет война на истощение