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США готові надати Україні додаткове озброєння, - Пентагон

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Вашингтон, Неділя 26 червня 2022 15:35
США готові надати Україні додаткове озброєння, - Пентагон Фото: спікер Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати готові надати Україні додаткове озброєння. Зокрема, Західні або американські системи, щоб дозволити українським військовим вести бойові дії на Донбасі.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Сполучені Штати готові піти назустріч і надати Україні інші західні або американські системи, щоб дозволити їм вести бойові дії на Донбасі. І це вимагає певної підготовки, чи не так? Це означає, що доведеться вивести деяких українських солдатів з бою", - заявив він.

Кірбі підкреслив, що перед тим як надати нове озброєння Вашингтон хоче переконатися, що ЗСУ отримають системи, до яких вони звикли, а також системи, які їм необхідні, без непотрібного зниження їх боєготовності на місцях.

Нагадаємо, в Україну вже прибули американські ракетні системи HIMARS.

Крім того, США виділить Україні військову допомогу ще на 450 млн доларів.

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