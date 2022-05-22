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США готовы предоставить оружие Молдове по ее запросу, - конгрессмен

Фото: США готовы предоставить оружие Молдове по ее запросу (dvidshub.net)
Автор: Мария Кучерявец

В Соединенных Штатах Америки заявили о готовности предоставить оружие Молдове. Сейчас такие переговоры ведутся, речь пойдет лишь о той помощи, которую будет просить Кишинев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Europa Liberă Moldova.

С соответствующим заявлением выступил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс во время визита делегации конгрессменов США в столице Молдовы.

"У нас ведутся такие переговоры с правительством Молдовы, но помощь не должна превышать требования молдавской стороны. Считаю, что мы должны понять, сходимся ли на мнение относительно того, что должно произойти. Не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", - сказал американский конгрессмен.

Напомним, недавно глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, Лондон намерен вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы та могла защитить себя в случае российского вторжения.

Ранее же президент Молдовы Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

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