Британия хочет вооружить Молдову по стандартам НАТО и обсуждает это с союзниками, - Трасс

Великобритания намерена вооружить Молдову по стандартам НАТО, чтобы та могла защитить себя в случае вторжения. Сейчас Лондон ведет переговоры с союзниками по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД страны Лиз Трасс в интервью The Telegraph.

"Я хотела бы, чтобы Молдова была оснащена по стандартам НАТО. Это дискуссия, которую мы проводим с нашими союзниками. Путин совершенно четко заявил о своих амбициях по созданию великой России, и то, что его попытки захватить Киев не имели успеха, не означает, что он отказался от этих амбиций", - отметила Трасс.

Она пояснила, если такие планы будут приняты, члены военного альянса НАТО предоставят Молдове современное вооружение, заменив ее технику советских времен, и научит солдат, как его использовать.

"Этот шаг станет заметным расширением военной поддержки Великобритании в регионе и еще одним признаком того, что она рассматривает вторжение в Украину как долгосрочный поворотный момент", - резюмировала Трасс.

Напомним, ранее The Times со ссылкой на источники в украинской разведке писало, что Россия уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. Главная угроза республике якобы кроется в непризнанном Приднестровье.

При этом президент Молдовы Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

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