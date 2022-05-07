ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Молдове ничего не угрожает. Но мы сохраняем бдительность, - Санду

Новина українською →
Кишинев, Суббота 07 мая 2022 14:59
Молдове ничего не угрожает. Но мы сохраняем бдительность, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Молдовы Майя Санду не видит угроз безопасности в ее стран. По ее мнению, прямо сейчас Молдове ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Сообщается, что сегодня Санду на встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой обсудила ситуацию в Молдове.

"Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями, - отметила она.

По ее словам, внутренние данные и данные партнеров показывают, что на сегодня Молдове ничего не угрожает.

"Но мы сохраняем бдительность. Приоритетом является сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - добавила президент.

Напомним, ранее The Times со ссылкой на источники в украинской разведке писало, что Россия уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы.

Тем временем стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Молдове военную поддержку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Майя Санду
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем