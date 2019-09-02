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США готовы помочь Украине достичь полного потенциала в энергетике

Новости » Энергетика    02.09.2019 - 04:39
США готовы помочь Украине достичь полного потенциала в энергетике
Фото: после подписания меморандума (facebook.com/SecretaryPerry)

Министр энергетики США считает необычайной победой подписание меморандума с Польшей и Украиной

Министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на его запись в Facebook.

Он считает подписание США, Польшей и Украиной меморандума о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики "необычайной победой".

"Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трех стран", - написал Перри.

Министр США также одобрительно отозвался о встрече с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем.

"Имел продуктивную встречу с секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и новоназначенным министром энергетики Украины Алексеем Оржелем. США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки", - пишет Перри.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и Соединенные Штаты подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики

Украина, Польша и США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергетики США намерены продолжить ужесточать санкции против РФ, - Перри
Новости Украины Соединенные Штаты Америкимеморандумэнергетика
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