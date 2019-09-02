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США готові допомогти Україні досягти повного потенціалу у енергетиці

Новини » Енергетика    02.09.2019 - 04:39
США готові допомогти Україні досягти повного потенціалу у енергетиці
Фото: після підписання меморандуму (facebook.com/SecretaryPerry)

Міністр енергетики США вважає надзвичайною перемогою підписання меморандуму з Польщею та Україною

Міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі заявив, що США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його запис на Facebook.

Він вважає підписання США, Польщею та Україною меморандуму про тристороннє співробітництво у сфері енергетики "надзвичайною перемогою".

"Меморандум про співпрацю США, Польщі та України є надзвичайною перемогою для енергетичної та економічної та національної безпеки всіх трьох країн", - написав Перрі.

Міністр США також схвально відгукнувся про зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелєм.

"Мав продуктивну зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелєм. США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", - пише Перрі.

Нагадаємо, 31 серпня Україна, Польща і Сполучені Штати підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики

Україна, Польща і США підписали меморандум про співпрацю у сфері енергетики США мають намір продовжити посилювати санкції проти РФ, - Перрі
Новини України Сполучені Штати Америкимеморандуменергетика
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