США готовы поддержать союзников по НАТО на восточном фланге, - помощник Байдена
Помощник руководителя администрации США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и представителем канцелярии польского президента Якубом Кумохом ситуацию вокруг Украины. Вашингтон подтвердил готовность поддержать союзников по НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Они обменялись мнениями о наращивании Россией вооруженных сил у границы с Украиной и подтвердили важность единства союзников в дипломатических усилиях и усилиях по сдерживанию.
"Салливан подтвердил поддержку США статьи 5 Североатлантического договора и подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать наших союзников на восточном фланге, защищающих свои страны", - отмечается в заявлении.
Салливан также "передал благодарность президента США Джо Байдена за то, что сегодня (понедельник) утром президент Польши Дуда наложил вето на спорную поправку о СМИ, отметив, что это позитивный сигнал перед тем, как 1 января Польша займет пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе".
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудили ситуацию вокруг Украины. Они обменялись мнениями о дальнейших шагах для достижения мира.