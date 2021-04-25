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США готовы оказать помощь властям Ирака из-за пожара в больнице Багдада

Автор: РБК-Украина

США готовы оказать помощь властям Ирака после пожара в больнице Багдада, где погибли заразившиеся коронавирусом пациенты. Белый дом выразил соболезнования в связи с трагедией.

Об этом говорится в письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном на сайте Белого дома.

"Мы скорбим о гибели людей в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиба в Багдаде. Мы поддерживаем связь с иракскими официальными лицами и предлагаем помощь”, - отмечается в сообщении.

Салливан добавил, что стратегическое партнерство с Ираком - это прежде всего партнерство между нашими двумя народами. "Мы готовы поддержать правительство Ирака и его народ в этот трагический момент", - добавил он.

Напомним, в ночь на 25 апреля в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже больницы в Багдаде, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких, прогремел взрыв. Затем вспыхнул пожар. По последним данным, число жертв трагедии превысило 90 человек.

Ранее стало известно о пожаре на кровле двухэтажного здания и одной комнаты старого корпуса Долинской центральной районной больницы. Из больницы эвакуировали 37 человек.

Также в Харькове один человек погиб и еще один пострадал в результате пожары в Заводском ангаре, где производили масло. Инцидент произошел на улице Новомосковской на территории компании "Новобаварский бетон".

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