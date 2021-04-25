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США готові надати допомогу владі Іраку через пожежу в лікарні Багдада

Автор: РБК-Україна

США готові надати допомогу владі Іраку після пожежі в лікарні Багдада, де загинули хворі на коронавірус пацієнти. Білий дім висловив співчуття у зв'язку з трагедією.

Про це йдеться в письмовій заяві помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, опублікованому на сайті Білого дому

"Ми сумуємо про загибель людей в результаті пожежі в лікарні Ібн аль-Хатіба в Багдаді. Ми підтримуємо зв'язок з іракськими офіційними особами і пропонуємо допомогу", - наголошується в повідомленні.

Салліван додав, що стратегічне партнерство з Іраком - це перш за все партнерство між нашими двома народами. "Ми готові підтримати уряд Іраку і його народ в цей трагічний момент", - додав він.

Нагадаємо, в ніч на 25 квітня в сховище з кисневими балонами на другому поверсі лікарні в Багдаді, де розташована реанімація для тяжкохворих з ураженням легень, прогримів вибух. Потім спалахнула пожежа. За останніми даними, число жертв трагедії перевищила 90 осіб.

Раніше стало відомо про пожежу на даху двоповерхової будівлі і однієї кімнати старого корпусу Долинської центральної районної лікарні. З лікарні евакуювали 37 осіб.

Також в Харкові одна людина загинула і ще одна постраждала в результаті пожежі в Заводському ангарі, де виробляли олію. Інцидент стався на вулиці Новомосковської на території компанії "Новобаварський бетон".

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