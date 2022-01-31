США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН

США и союзники готовы оказать давление на Россию из-за Украины на Совете безопасности ООН в понедельник, 31 января. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По ее словам, Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на границе с Украиной.

"Наши голоса едины в призыве к русским объясниться", - сказала она о США и других членах Совбеза ООН.

Она также сказала, что члены ООН готовы выслушать объяснения России, но не будут поддаваться на пропаганду.