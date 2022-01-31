США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН
США и союзники готовы оказать давление на Россию из-за Украины на Совете безопасности ООН в понедельник, 31 января. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По ее словам, Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на границе с Украиной.
"Наши голоса едины в призыве к русским объясниться", - сказала она о США и других членах Совбеза ООН.
Она также сказала, что члены ООН готовы выслушать объяснения России, но не будут поддаваться на пропаганду.
"Мы готовые их выслушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду", - сказала Томас-Гринфилд.
Напомним, что в понедельник пройдет заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Инициатором заседания стали США.
Также сообщалось, что Россия может сорвать это заседание. Об этом стало известно из заявления заместителя посла России в ООН.