ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН

Новина українською →
США, Понедельник 31 января 2022 03:12
США готовы оказать давление на Россию на Совете Безопасности ООН Фото: Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США и союзники готовы оказать давление на Россию из-за Украины на Совете безопасности ООН в понедельник, 31 января. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По ее словам, Совет Безопасности ООН окажет сильное давление на Россию, чтобы обсудить сосредоточение ее войск на границе с Украиной.

"Наши голоса едины в призыве к русским объясниться", - сказала она о США и других членах Совбеза ООН.

Она также сказала, что члены ООН готовы выслушать объяснения России, но не будут поддаваться на пропаганду.

"Мы готовые их выслушать, но не будем отвлекаться на их пропаганду", - сказала Томас-Гринфилд.

Напомним, что в понедельник пройдет заседание Совета безопасности ООН из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Инициатором заседания стали США.

Также сообщалось, что Россия может сорвать это заседание. Об этом стало известно из заявления заместителя посла России в ООН.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину
NEWS
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
Антибиотики в Украине будут продавать только по е-рецепту: когда именно и как их получить
DAILY
На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники