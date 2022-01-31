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США готові чинити тиск на Росію на Раді Безпеки ООН

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США, Понеділок 31 січня 2022 03:12
США готові чинити тиск на Росію на Раді Безпеки ООН Фото: Лінда Томас-Грінфілд, постійний представник США при ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США і союзники готові чинити тиск на Росію через Україну на Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За її словами, Рада Безпеки ООН чинитиме сильний тиск на Росію, щоб обговорити зосередження її військ на кордоні з Україною.

"Наші голоси єдині в заклику до росіян порозумітися", - сказала вона про США та інших членів Радбезу ООН.

Вона також сказала, що члени ООН готові вислухати пояснення Росії, але не будуть піддаватися на пропаганду.

"Ми готові їх вислухати, але не будемо відволікатися на їх пропаганду", - сказала Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, що в понеділок пройде засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення РФ в Україну. Ініціатором засідання стали США.

Також повідомлялося, що Росія може зірвати це засідання. Про це стало відомо із заяви заступника посла Росії в ООН.

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