США готові чинити тиск на Росію на Раді Безпеки ООН

США і союзники готові чинити тиск на Росію через Україну на Раді Безпеки ООН у понеділок, 31 січня. Про це заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За її словами, Рада Безпеки ООН чинитиме сильний тиск на Росію, щоб обговорити зосередження її військ на кордоні з Україною.

"Наші голоси єдині в заклику до росіян порозумітися", - сказала вона про США та інших членів Радбезу ООН.

Вона також сказала, що члени ООН готові вислухати пояснення Росії, але не будуть піддаватися на пропаганду.