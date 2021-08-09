США готовы обсуждать любые идеи по урегулированию ситуации на Донбассе, - Кулеба
США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Участие в нормандском формате - это только одна из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Украина 24".
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит ситуацию на Донбассе в ходе визита в Вашингтон.
"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины", - сказал он.
Кулеба добавил, что не нужно зацикливаться на "какой-то одной опции". Нужно найти такую опцию, которая даст результат - и именно на это направлен разговор.
"Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в "нормандском" формате - это одна из идей, одна из опций", - отметил он.
Напомним, ранее замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в Кремле не против участия США в нормандском формате, но есть определенные условия.
Украинский президент Владимир Зеленский настаивает на привлечении Вашингтона к переговорам.