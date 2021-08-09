США готові обговорювати будь-які ідеї щодо врегулювання ситуації на Донбасі, - Кулеба

США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України. Участь у нормандському форматі - це тільки одна з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі "Україна 24".

Президент України Володимир Зеленський обговорить ситуацію на Донбасі в ході візиту до Вашингтона.

"Будуть обговорюватися абсолютно всі опції, в тому числі і такі, які зараз не знаходяться в публічному просторі і їх не обговорюють експерти. Але ідеї у нас є, ми їх промовляли зараз під час візиту до Вашингтона. Безумовно, президенти теж про це говоритимуть. США зараз відкриті для обговорення будь-яких ідей, пов'язаних з припиненням російської агресії проти України", - сказав він.

Кулеба додав, що не потрібно зациклюватися на "якійсь одній опції". Потрібно знайти таку опцію, яка дасть результат - і саме на це спрямована розмова.

"Не потрібно зациклюватися на популярній ідеї про участь США в" нормандському" форматі - це одна з ідей, одна з опцій", - зазначив він.