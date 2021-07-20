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У Путина не против США и Британии в нормандском формате, но есть условие

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Москва, Вторник 20 июля 2021 17:34
У Путина не против США и Британии в нормандском формате, но есть условие Фото: замглавы администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.

По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.

"Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против", - отметил Козак.

В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что хочет привлечения США к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Донбассе.

А посол Франции в Украине отмечал, что проблема с урегулированием заключается не в формате переговоров.

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