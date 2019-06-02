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США готовы начать диалог с Ираном без предварительных условий, - Помпео

Новости » Политика    02.06.2019 - 16:55
США готовы начать диалог с Ираном без предварительных условий, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявил, что США и далее привержены курсу изменений политики в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео завил, что Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без каких либо предварительных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Госсекретарь отметил, что проблемы отношений между США и Ираном существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций. 

"Мы, безусловно, готовы вести этот разговор, когда иранцы смогут доказать, что они хотят вести себя как нормальная нация", - заявил Помпео.

Он также подчеркнул приверженность американских властей к усилению по изменению курса политики в Иране.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео и Маас обсудили Украину. Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России и подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины, Маас, в свою очередь, подчеркнул необходимость для России "немедленно сделать конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего".

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