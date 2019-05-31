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Помпео и Маас обсудили Украину

Новости » Политика    31.05.2019 - 18:31
Помпео и Маас обсудили Украину
Фото: Майк Помпео и Гайко Маас (twitter.com)

Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России

На встрече в Берлине госсекретарь США Майк Помпео и Гайко Маас, министр иностранных дел Германии, обсудили вопросы международной политики относительно Украины. Об этом сообщил Помпео общаясь с журналистами на совместной пресс-конференции с Маасом, сообщает "Голос Америки".

Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России и подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины. Маас, в свою очередь, подчеркнул необходимость для России "немедленно сделать конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего".

"В свете практики российской вооруженной агрессии надеемся, что германское правительство предпримет шаги оговоренные в рамках Уэльской договоренности по укреплению поддержки НАТО", - отметил Помпео.

Маас отметил, что во время своего визита в Киев на этой неделе, он "очень четко высказался и заявил, что новый президент и новое правительство заслуживает на нашу полную поддержку в продолжении реформаторского курса Украины, и что мы работаем с другими странами "Большой Семерки" над достижением этой цели".

"Сейчас очень важно следить за событиями в Украине. Это также справедливо для Минского процесса. Здесь нужен прогресс. Мы преодолели препятствия здесь и хотим как можно скорее установить сотрудничество на разных уровнях, в Нормандском формате, или на других уровнях", - отметил он.

Напомним, 7 мая госсекретарь США Майк Помпео в последний момент отменил официальный визит в Берлин. Помпео сослался на "неотложные дела". В Госдепартаменте сообщали, что хотели бы отложить запланированные встречи.

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