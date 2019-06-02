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США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов, - Помпео

Новини » Політика    02.06.2019 - 16:55
США готові почати діалог з Іраном без попередніх умов, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що США і далі прихильні до курсу змін політики в Ірані

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон готовий почати діалог з Тегераном без будь-яких попередніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар зазначив, що проблеми відносин між США і Іраном існують через перебуваючого при владі режиму, а не з-за антиіранських санкцій.

"Ми, безумовно, готові вести цю розмову, коли іранці зможуть довести, що вони хочуть вести себе як нормальна нація", - заявив Помпео.

Він також підкреслив прихильність до американських властей до посилення по зміні курсу політики в Ірані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Помпео і Маас обговорили Україну. Помпео подякував Маасу за підтримку санкцій проти Росії і підкреслив важливість співпраці Німеччини і США, зокрема, що стосується України, Маас, у свою чергу, підкреслив необхідність для Росії "негайно зробити конструктивні кроки - не тільки щодо України, проте, щодо України перш за все".

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