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США готовы в любой момент вводить санкции против России, - Ермак

Автор: Милан Лелич, Владислав Красинский

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о готовности вводить санкции против России. Ограничения могут ввести, в частности, против газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью РБК-Украина сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, итоговое соглашение между Украиной и США предусматривает возможность реального введения санкций против России, если она будет использовать газопровод против Украины.

"Действительно, во время переговоров президент Байден подтвердил президенту Зеленскому готовности США в любой момент применить санкционную политику в отношении России в случае отступления от ситуации, которая зафиксирована на сегодняшний день", - сказал он.

Напомним, в России заявили, что планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2" уже до конца этого года.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденСеверный поток-2Андрей ЕрмакСанкции против России