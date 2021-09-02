Поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца года, - Миллер

Фото: первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть осуществлены в 2021 году (Getty Images)

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - заявил он на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.