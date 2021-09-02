ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца года, - Миллер

Новина українською →
Мир, Четверг 02 сентября 2021 11:12
Поставки по "Северному потоку 2" могут начать до конца года, - Миллер Фото: первые поставки по "Северному потоку-2" могут быть осуществлены в 2021 году (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок", - заявил он на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Напомним, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газопровод "Северный поток-2" является в первую очередь экологическим проектом, а не политическим или коммерческим.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Своя игра. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена