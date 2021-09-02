США готові у будь-який момент вводити санкції проти Росії, - Єрмак

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив про готовність вводити санкції проти Росії . Обмеження можуть запровадити, зокрема, проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального введення санкцій проти Росії, якщо вона буде використовувати газопровід проти України.

"Дійсно, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США в будь-який момент застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогоднішній день", - сказав він.