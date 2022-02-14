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США готові до діалогу з РФ, чекають відповідь на гарантії безпеки, - Прайс

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США, Понеділок 14 лютого 2022 23:00
США готові до діалогу з РФ, чекають відповідь на гарантії безпеки, - Прайс Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепартаменту США (usembassy.gov)
Автор: Наталья Скороход

США не спостерігають жодних кроків Російської Федерації щодо деескалації ситуації навколо України. Про це на брифінгу заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За його словами, загроза вторгнення РФ в Україну все ще реальна.

"Є чітка ймовірність, можливо, більш реальна, ніж раніше, що Росія може вирішити перейти до збройних дій", - зазначив Прайс.

За його словами, як і раніше, вторгнення може початися в будь-яку хвилину.

У той же час представник Держдепу заявив, що поки що не інформації про те, що Володимир Путін прийняв таке рішення, отже, дипломатичні зусилля з деескалації повинні продовжуватися.

"Вікно для діалогу відкрито", - підкреслив Прайс.

За його словами, зараз американська сторона очікує офіційних письмових відповідей від РФ на пропозиції Вашингтона в рамках діалогу з безпеки. На даний момент не заплановано нові зустрічі або переговори між посадовими особами США і РФ з приводу поточної ситуації, проте Вашингтон готовий до них, підкреслив Прайс. Він зазначив, що для ефективності таких переговорів вони повинні супроводжуватися реальними кроками РФ щодо деескалації ситуації.

Крім того, представник Держдепу прокоментував і рішення американської влади тимчасово перенести активність посольства США з Києва до Львова. За його словами, Львів був обраний виходячи з географічних міркувань і з урахуванням поточної дислокації російських військ поблизу України, а єдиний мотив такого рішення - турбота про американських громадян, які можуть постраждати в разі агресивних дій РФ.

Різна допомога Україні й активні контакти з українськими посадовими особами, як кілька разів підкреслив Прайс, при цьому триватимуть.

Нагадаємо, що в РФ Путін схвалив проект відповіді на гарантії безпеки. Його написав Лавров.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський звернувся до українців. Він стверджує, що ситуація під контролем.

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