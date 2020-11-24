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США готовы бросить вызов нашим противникам, - Байден

Автор: Дмитрий Левицкий

Демократ Джо Байден, который побеждает на выборах в США, сделал заявление относительно внешней политики его будущей администрации. Байден заявил о готовности бросить вызов противникам США.

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Об этом Байден сказал во время своей пресс-конференции.

В то же время, по словам Байдена, его будущая администрация продолжит сотрудничать со своими союзниками.

"Америка готова бросить вызов нашим противникам и сотрудничать с нашими традиционными союзниками. Америка вернулась!", - подчеркнул он.

Отметим, по оценкам американский СМИ, бывший вице-президент Байден побеждает на президентских выборах, которые состоялись в США 3 ноября.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп распорядился начать процедуру передачи власти Байдену. В то же время Трамп в очередной раз высказал уверенность в своей победе на выборах президента США.

Также РБК-Украина писало, что Байден представил кандидатов на ключевые должности в своей будущей администрации. В частности, Байден представил будущего госсекретаря США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден