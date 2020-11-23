Байден представил кандидатов на ключевые должности в своей администрации

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации. Государственным секретарем США будет назначен Энтони Блинкен.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Байдена.

Постоянным представителем США при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности назначат демократа Джейка Салливана.

Бывший госсекретарь США Джон Керри при Байдене будет заниматься вопросами климата.

"При администрации Байдена-Харрис национальную безопасность и внешнюю политику Америки будут возглавлять опытные профессионалы, готовые восстановить принципиальное лидерство на мировой арене и достойное лидерство дома", - сообщили в штабе политика.

Напомним, ранее Джо Байден назвал имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома.

Кроме того, Байден намерен объявить ключевых министров в новой администрации в течение этой недели, среди которых и министра финансов.

Отметим, 7 ноября Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп заявил о готовности подать в суд.