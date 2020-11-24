США готові кинути виклик нашим противникам, - Байден

Демократ Джо Байден, який перемагає на виборах в США, зробив заяву щодо зовнішньої політики його майбутньої адміністрації. Байден заявив про готовність кинути виклик противникам США.

Про це Байден сказав під час своєї прес-конференції.

Водночас, за словами Байдена, його майбутня адміністрація продовжить співпрацювати зі своїми союзниками.

"Америка готова кинути виклик нашим противникам і співпрацювати з нашими традиційними союзниками. Америка повернулася!", - наголосив він.

Зазначимо, за оцінками американський ЗМІ, колишній віце-президент Байден перемагає на президентських виборах, які відбулися в США 3 листопада.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади Байдену. Водночас Трамп в чергове висловив упевненість у своїй перемозі на виборах президента США.

Також РБК-Україна писало, що Байден представив кандидатів на ключові посади у своїй майбутній адміністрації. Зокрема, Байден представив майбутнього держсекретаря США.