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США готові захищати країни Балтії у разі потреби, - Пентагон

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки готові забезпечити захист Естонії, Литві та Латвії, якщо це буде потрібно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив голова Пентагону США Ллойд Остін.

За його словами, США продовжують залишатися прихильними до свободи і суверенітету Литви, Латвії та Естонії.

"Ми єдині з вами, щоб стримувати та захищати від будь-якої загрози нашій спільній безпеці", - підкреслив Остін.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що гіпотетичний Сувалський коридор у Калінінград, який знаходиться на території Литви, може стати першою метою Росії у разі війни проти НАТО.

Також ми писали, що, за словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Альянс готовий до прямої конфронтації з Росією.

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Сполучені Штати АмерикиЛатвіяЛитваЕстонія