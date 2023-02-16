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США готовы защищать страны Балтии в случае необходимости, - Пентагон

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии, если это потребуется.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин.

По его словам, США продолжают оставаться приверженными свободе и суверенитету Литвы, Латвии и Эстонии.

"Мы едины с вами, чтобы сдерживать и защищать от любой угрозы нашей общей безопасности", - подчеркнул Остин.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что гипотетический Сувалский коридор в Калининград, который находится на территории Литвы, может стать первой целью России в случае войны против НАТО.

Также мы писали, что, по словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

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Соединенные Штаты АмерикиЛатвияЛитваЭстония