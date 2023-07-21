США готові йти на ризики. Байден та Зеленський обговорюють постачання ATACMS Україні

"Щодо ATACMS, то, можливість удару на великі відстані мають забезпечити Франція та Британія. Це дасть додаткові можливості під час контрнаступу України", - сказав він.

Він нагадав, що США надали одну з найбільших військових допомог Україні. Однак рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.

"Президент вирішуватиме, дамо ми врешті-решт ATACMS чи ні. Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову. І я не хочу розчаровувати вас, але я не маю жодних оголошень сьогодні", розповів він.

Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.

Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.

"Дивіться, ми повинні бути організмом, який навчається. Ми повинні спостерігати. Ми щось робимо, а Росія відповідає або не відповідає. Це розумна державна майстерність, тому так, звісно, протягом останніх 16 місяців ми не просто залишалися статичними, ми були динамічними", - підкреслив він.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Довгий час США відхиляли прохання України і лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати розпочали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

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