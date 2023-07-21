США готовы идти на риски. Байден и Зеленский обсуждают поставки ATACMS Украине

"Что касается ATACMS, возможность удара на большие расстояния должны обеспечить Франция и Британия. Это даст дополнительные возможности во время контрнаступления Украины", - сказал он.

Он напомнил, что США предоставили одну из самых больших военных пособий Украине. Однако решение о поставках ATACMS в Украине будет принимать Байдену.

"Президент будет решать, дадим мы в конце концов - ATACMS или нет. Об этом он говорил с президентом Зеленским. Они продолжают этот разговор. И я не хочу разочаровывать вас, но у меня нет никаких объявлений сегодня", рассказал он.

Салливан также заявил, что Соединенные Штаты готовы "идти на риски" по поставке вооружения Украине. Однако после каждого объявления о новом пакете помощи Украине США учитывают реакцию РФ.

Кроме того, Салливан рассказал, что Штаты ведут с Украиной консультации по поводу того, когда стоит привлечь основные силы во время контрнаступления. Однако Вашингтон не нацелен на смену власти в РФ, цель США – это помощь Украине.

"Смотрите, мы должны быть организмом, который учится. Мы должны наблюдать. Мы что-то делаем, а Россия отвечает или не отвечает. Это разумное государственное мастерство, поэтому да, конечно, за последние 16 месяцев мы не просто оставались статическими, мы были динамичными", - подчеркнул он.

Передача ракет ATACMS.

ATACMS – это твердотопливная баллистическая ракета класса "земля-земля" производства американской компании Lockheed Martin с дальностью применения до 300 км. Пусковыми установками ракет ATACMS есть реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Еще в прошлом году украинские официальные лица стали призывать Штаты к передаче дальнобойных ракет ATACMS. Благодаря им наши воины смогли бы наносить удары по тыловым районам сосредоточения врага. Также для использования такого вооружения у нашей страны уже есть реактивные системы залпового огня HIMARS.

Долгое время США отклоняли просьбу Украины и только недавно президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты приступилик рассмотрению передачи нашим воинам вышеупомянутых ракет .

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