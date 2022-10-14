США готові вводити санкції проти всіх, хто постачає зброю та боєприпаси до РФ

Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси Росії, або підтримують її військово-промисловий комплекс.

Про це заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейємо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

"Сьогодні вранці Управління контролю за іноземними активами Мінфіну випускає керівництво, в якому чітко вказується, що ми готові і можемо ввести санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав Адейемо.

На питання, що ще можуть зробити західні союзники, щоб посилити тиск на Росію, один європейський фінансовий чиновник за умов анонімності сказав: "Ми можемо розширити список людей, на яких поширюються санкції. Ми можемо розширити кількість товарів, експорт яких обмежений. Але я думаю, що санкції ясно покажуть свій вплив на виробничо-збутові ланцюжки в Росії".

За його словами, санкційний вплив на автомобільний та авіаційний сектори російської економіки найближчим часом цілком очевидний.