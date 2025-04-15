У Трампа готуються виставити ціну за Гренландію: ЗМІ порахували можливу пропозицію
Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість виставити ціну за Гренландію. Хоча американський лідер публічно не називав ціну, адміністрація раніше роздавала гренландцям обіцянки про "мільярди доларів" інвестицій під час дискусій у 2019 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Чиновники адміністрації Трампа розглядають можливість збільшити вдвічі нинішні субсидії, які Гренландія отримує від Данії і які наразі становлять 600 мільйонів доларів на рік.
"Річ у тому, що ми заплатимо вам більше, ніж Данія", - сказав один з представників адміністрації в інтерв'ю газеті The Washington Post 1 квітня, маючи на увазі Гренландію.
Це означає, що будь-яка потенційна пропозиція включатиме щорічну виплату Гренландії понад 600 мільйонів доларів, що збільшить витрати з одноразового платежу до щорічних зобов'язань, пише Newsweek.
Таким чином, загальна сума сучасної пропозиції від уряду США може становити понад 2,2 мільярда доларів, з регулярними виплатами щороку.
Керівництво Гренландії послідовно відкидало пропозиції Трампа, а тодішній прем'єр-міністр Муте Буруп Егеде заявив у грудні: "Гренландія - наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися".
Ще одним фактор - Трамп може висунути Данії тарифні погрози. Президент розглядав можливість націлитися на данський фармацевтичний експорт, включаючи популярні ліки, такі як Ozempic, якщо Данія відмовиться вести переговори.
Хто ще намагався купити Гренландію
Як йдеться в матеріалі Newsweek, Трамп - не перший президент, який висловлює інтерес до Гренландії. Гаррі Трумен пропонував Данії 100 мільйонів доларів золотом за острів у 1946 році. Якщо скоригувати цю пропозицію з урахуванням інфляції, вона дорівнювала б приблизно 1,6 мільярда доларів у сьогоднішніх грошах.
План для взяття Гренландії
Бажання Трампа "отримати" Гренландію перейшла з риторики в офіційну політику Штатів. Урядовим структурам надіслали конкретні інструкції з цього питання. Вашингтон намагатиметься взяти під контроль арктичний острів завдяки кампанії з переконання, а не шляхом анексії. Як пише NYT, план мобілізує кілька міністерств кабінету міністрів США, які стоять за роками розмов Трампа про бажання придбати у Данії Гренландію.
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