У Трампа готуються виставити ціну за Гренландію: ЗМІ порахували можливу пропозицію

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість виставити ціну за Гренландію. Хоча американський лідер публічно не називав ціну, адміністрація раніше роздавала гренландцям обіцянки про "мільярди доларів" інвестицій під час дискусій у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Чиновники адміністрації Трампа розглядають можливість збільшити вдвічі нинішні субсидії, які Гренландія отримує від Данії і які наразі становлять 600 мільйонів доларів на рік.

"Річ у тому, що ми заплатимо вам більше, ніж Данія", - сказав один з представників адміністрації в інтерв'ю газеті The Washington Post 1 квітня, маючи на увазі Гренландію.

Це означає, що будь-яка потенційна пропозиція включатиме щорічну виплату Гренландії понад 600 мільйонів доларів, що збільшить витрати з одноразового платежу до щорічних зобов'язань, пише Newsweek.

Таким чином, загальна сума сучасної пропозиції від уряду США може становити понад 2,2 мільярда доларів, з регулярними виплатами щороку.

Керівництво Гренландії послідовно відкидало пропозиції Трампа, а тодішній прем'єр-міністр Муте Буруп Егеде заявив у грудні: "Гренландія - наша. Ми не продаємося і ніколи не будемо продаватися".

Ще одним фактор - Трамп може висунути Данії тарифні погрози. Президент розглядав можливість націлитися на данський фармацевтичний експорт, включаючи популярні ліки, такі як Ozempic, якщо Данія відмовиться вести переговори.