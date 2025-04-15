У Трампа готовятся выставить цену за Гренландию: СМИ посчитали возможное предложение

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выставить цену за Гренландию. Хотя американский лидер публично не называл цену, администрация ранее раздавала гренландцам обещания о "миллиардах долларов" инвестиций во время дискуссий в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Чиновники администрации Трампа рассматривают возможность увеличить вдвое нынешние субсидии, которые Гренландия получает от Дании и которые сейчас составляют 600 миллионов долларов в год.

"Дело в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", - сказал один из представителей администрации в интервью газете The Washington Post 1 апреля, имея в виду Гренландию.

Это означает, что любое потенциальное предложение будет включать ежегодную выплату Гренландии более 600 миллионов долларов, что увеличит расходы с единовременного платежа до ежегодных обязательств, пишет Newsweek.

Таким образом, общая сумма современного предложения от правительства США может составлять более 2,2 миллиарда долларов, с регулярными выплатами ежегодно.

Руководство Гренландии последовательно отвергало предложения Трампа, а тогдашний премьер-министр Муте Буруп Эгеде заявил в декабре: "Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".

Еще одним фактор - Трамп может выдвинуть Дании тарифные угрозы. Президент рассматривал возможность нацелиться на датский фармацевтический экспорт, включая популярные лекарства, такие как Ozempic, если Дания откажется вести переговоры.