У Трампа готовятся выставить цену за Гренландию: СМИ посчитали возможное предложение
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выставить цену за Гренландию. Хотя американский лидер публично не называл цену, администрация ранее раздавала гренландцам обещания о "миллиардах долларов" инвестиций во время дискуссий в 2019 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
Чиновники администрации Трампа рассматривают возможность увеличить вдвое нынешние субсидии, которые Гренландия получает от Дании и которые сейчас составляют 600 миллионов долларов в год.
"Дело в том, что мы заплатим вам больше, чем Дания", - сказал один из представителей администрации в интервью газете The Washington Post 1 апреля, имея в виду Гренландию.
Это означает, что любое потенциальное предложение будет включать ежегодную выплату Гренландии более 600 миллионов долларов, что увеличит расходы с единовременного платежа до ежегодных обязательств, пишет Newsweek.
Таким образом, общая сумма современного предложения от правительства США может составлять более 2,2 миллиарда долларов, с регулярными выплатами ежегодно.
Руководство Гренландии последовательно отвергало предложения Трампа, а тогдашний премьер-министр Муте Буруп Эгеде заявил в декабре: "Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".
Еще одним фактор - Трамп может выдвинуть Дании тарифные угрозы. Президент рассматривал возможность нацелиться на датский фармацевтический экспорт, включая популярные лекарства, такие как Ozempic, если Дания откажется вести переговоры.
Кто еще пытался купить Гренландию
Как говорится в материале Newsweek, Трамп - не первый президент, который выражает интерес к Гренландии. Гарри Трумэн предлагал Дании 100 миллионов долларов золотом за остров в 1946 году. Если скорректировать это предложение с учетом инфляции, оно равнялось бы примерно 1,6 миллиарда долларов в сегодняшних деньгах.
План для взятия Гренландии
Желание Трампа "получить" Гренландию перешло из риторики в официальную политику Штатов. Правительственным структурам прислали конкретные инструкции по этому вопросу. Вашингтон будет пытаться взять под контроль арктический остров благодаря кампании по убеждению, а не путем аннексии. Как пишет NYT, план мобилизует несколько министерств кабинета министров США, которые стоят за годами разговоров Трампа о желании приобрести у Дании Гренландию.
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