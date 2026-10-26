США готові до масштабних ударів по Ірану за 96 годин після наказу Трампа, - CNN

Джерела видання розповіли, що у регіоні вже розгорнули достатні сили для потенційних атак. Масштаб можливих дій виходить за межі простих заходів з "підтримки порядку" або збереження статус-кво шляхом нанесення ударів по радарах, пускових установок та інших іранських об’єктів, які можна швидко відновити.

Зазначається, що Іран тепер краще знайомий з тактикою США, і тому американським військовим буде складніше ефективно знищити всі потенційні цілі.

"Це вимагатиме великих зусиль", - заявило CNN одне із джерел.

З цієї причини керівництво Пентагону та Центрального командування США розробляє широкий перелік цілей, до якого входять іранська енергетична інфраструктура, військові та ядерні об'єкти.

Позиція Трампа та тиск Ізраїлю

За словами чиновників, президент США Дональд Трамп поки не ухвалив остаточного рішення, але, схоже, схиляється до масштабних заходів. Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягав на проведенні нових атак проти Ірану.

"Нетаньягу дуже хотів і намагався переконати Трампа здійснити спільний напад на Іран до виборів, але Трамп не дав на це згоди", - повідомило CNN джерело в ізраїльських службах безпеки.

Американські посадовці попросили ізраїльського прем'єра відкласти удари, доки адміністрація США не буде готова до спільних дій.

Ризики ударів у відповідь

За даними американської розвідки, Іран і хусити серйозно ставляться до ймовірності відновлення атак з боку США та Ізраїлю. У разі нових операцій вони можуть негайно відповісти ударами по американському персоналу та об'єктах у регіоні й за його межами.