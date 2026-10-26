США готовы к масштабным ударам по Ирану через 96 часов после приказа Трампа, - CNN

Источники издания рассказали, что в регионе уже развернули достаточные силы для потенциальных атак. Масштаб возможных действий выходит за пределы простых мер по "поддержанию порядка" или сохранению статус-кво путем нанесения ударов по радарам, пусковым установкам и другим иранским объектам, которые можно быстро восстановить.

Иран теперь лучше знаком с тактикой США, и поэтому американским военным будет сложнее эффективно уничтожить все потенциальные цели.

"Это потребует больших усилий", - заявил CNN один из источников.

По этой причине руководство Пентагона и Центрального командования США разрабатывает широкий перечень целей, включающий иранскую энергетическую инфраструктуру, военные и ядерные объекты.

Позиция Трампа и давление Израиля

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения, но, похоже, склоняется к масштабным мерам. В то же время премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху настаивал на проведении новых атак против Ирана.

"Нетаньяху очень хотел и пытался убедить Трампа совершить совместное нападение на Иран до выборов, но Трамп не дал на это согласия", - сообщил CNN источник в израильских службах безопасности.

Американские чиновники попросили израильского премьера отложить удары, пока администрация США не будет готова к совместным действиям.

Риски ответных ударов

По данным американской разведки, Иран и хуситы серьезно относятся к вероятности возобновления атак со стороны США и Израиля. В случае новых операций они могут немедленно ответить ударами по американскому персоналу и объектам в регионе и за его пределами.