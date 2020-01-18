В США на горнолыжном курорте сошла лавина, есть жертвы

На горнолыжном курорте в Северной Калифорнии в США в результате схода снежной лавины погиб лыжник. Об этом телеканалу NBC News сообщил местный шериф, передает РБК-Украина.

Еще один лыжник получил серьезные травмы ног и был доставлен в больницу.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени на лыжном горнолыжном курорте "Альпийские луга" около озера Тахо.

Сразу после схода лавины и сообщений о пребывании людей на месте инцидента правоохранители организовали поиски.

Местные власти считают, что вследствие схода лавины больше никто не пострадал.

Отмечается, что накануне в районе озера Тахо выпало около 50 см снега.

Курорт "Альпийские луга" находится примерно в 115 милях к северо-востоку от столицы штата Калифорния, города Сакраменто.

Напомним, ранее на высочайшей вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схода лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

В ноябре в австрийских Альпах в результате схода лавины погибли два гражданина Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами. Еще один мужчина пострадал, но ему удалось выжить.