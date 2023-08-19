США "глибоко стурбовані" співпрацею КНДР та РФ у ракетно-ядерній сфері, - Білий дім

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що "глибоко стурбовані" можливою співпрацею РФ та КНДР у сфері ракетно-ядерних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Під час саміту США, Японії та Південної Кореї представники адміністрації заявили, що "глибоко стурбовані" наслідками для національної безпеки Америки такої співпраці РФ та КНДР.

Під час прес-конфереції за результатами саміту Байден заявив, що три країни подвоять зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

" Ми вдвічі збільшуємо обмін інформацією, включно з північнокорейськими запусками ракет і кіберактивністю, зміцнюємо нашу співпрацю з протиракетної оборони, і, що важливо, ми всі зобов’язалися швидко консультуватися один з одним у відповідь на загрози для будь-кого з наших країн з будь-якого джерела", - заявив він.

Співпраця РФ та КНДР

Раніше Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень заявив, що Росія може бути причетною до останньої розробки КНДР - твердопаливної балістичної ракети Hwasong-18.

Радника з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що таким чином РФ може обмінюватись з КНДР технологіями, щоб отримати з їхнього боку озброєння для війни в Україні.

Додамо до цього, що нещодавно з'явилась інформація про наміри РФ отримати від КНДР артилерійські боєприпасти для використання їх на війні проти України.

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