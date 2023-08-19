США "глубоко озабочены" сотрудничеством КНДР и РФ в ракетно-ядерной сфере, - Белый дом

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что "глубоко озабочены" возможным сотрудничеством РФ и КНДР в сфере ракетно-ядерных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ходе саммита США, Японии и Южной Кореи представители администрации заявили, что "глубоко озабочены" последствиями для национальной безопасности Америки такого сотрудничества РФ и КНДР.

В ходе пресс-конференции по результатам саммита Байден заявил, что три страны удвоят усилия по наблюдению за северокорейскими запусками баллистических ракет.

" Мы вдвое увеличиваем обмен информацией, включая северокорейские запуски ракет и киберактивность, укрепляем наше сотрудничество по противоракетной обороне, и, что важно, мы все обязались быстро консультироваться друг с другом в ответ на угрозы для кого-либо из наших стран с какого-либо источника", - заявил он.

Сотрудничество РФ и КНДР

Ранее Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований заявил, что Россия может быть причастна к последней разработке КНДР - твердотопливной баллистической ракете Hwasong-18.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что таким образом РФ может обмениваться с КНДР технологиями, чтобы получить с их стороны вооружение для войны в Украине.

Добавим, что недавно появилась информация о намерениях РФ получить от КНДР артиллерийские боеприпасты для использования их на войне против Украины.

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