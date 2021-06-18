США и Германия в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Украины

В Вашингтоне состоялась встреча заместителя госсекретаря Венди Шерман с государственным секретарем Германии Мигелем Бергером. Они в частности обсудили и Украину.

Стороны подчеркнули важность трансатлантических и американо-германских отношений,

Они также обсудили важность сотрудничества по совместному подходу к Китаю и России, а также сохранение дипломатического присутствия во время упорядоченного военного вывода из Афганистана.

Заместитель секретаря и государственный секретарь также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии, одновременно подчеркивая необходимость дальнейшего прогресса в реформах.