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США и Германия в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Украины

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США, Пятница 18 июня 2021 03:00
США и Германия в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности Украины Фото: заместитель госсекретаря США Венди Шермана и государственный секретарь Германии Мигел Бергер (lickr.com/statephoto)
Автор: Даша Харченко

В Вашингтоне состоялась встреча заместителя госсекретаря Венди Шерман с государственным секретарем Германии Мигелем Бергером. Они в частности обсудили и Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Стороны подчеркнули важность трансатлантических и американо-германских отношений,

Они также обсудили важность сотрудничества по совместному подходу к Китаю и России, а также сохранение дипломатического присутствия во время упорядоченного военного вывода из Афганистана.

Заместитель секретаря и государственный секретарь также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях российской агрессии, одновременно подчеркивая необходимость дальнейшего прогресса в реформах.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия сейчас активно распространяет сепаратистские настроения. В частности речь идет о южной части Украины.

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