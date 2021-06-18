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США і Німеччина вкотре висловили підтримку територіальній цілісності України

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США, П'ятниця 18 червня 2021 03:00
США і Німеччина вкотре висловили підтримку територіальній цілісності України Фото: заступник держсекретаря США Венді Шермана і державний секретар Німеччини Мігел Бергер (lickr.com/statephoto)
Автор: Даша Харченко

У Вашингтоні відбулась зустріч заступника держсекретаря Венді Шерман з державним секретарем Німеччини Мігелем Бергером. Вони зокрема обговорили й Україну.

Про це повідомляє прес-служба Держдепу США.

Сторони підкреслили важливість трансатлантичних та американсько-німецьких відносин,

Вони також обговорили важливість співпраці щодо спільного підходу до Китаю та Росії, а також збереження дипломатичної присутності під час упорядкованого військового виведення з Афганістану.

Заступник секретаря та державний секретар також підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, одночасно підкреслюючи необхідність подальшого прогресу в реформах.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно розповсюджує сепаратистські настрої. Зокрема йдеться про південну частину України.

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