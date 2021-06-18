США і Німеччина вкотре висловили підтримку територіальній цілісності України
У Вашингтоні відбулась зустріч заступника держсекретаря Венді Шерман з державним секретарем Німеччини Мігелем Бергером. Вони зокрема обговорили й Україну.
Сторони підкреслили важливість трансатлантичних та американсько-німецьких відносин,
Вони також обговорили важливість співпраці щодо спільного підходу до Китаю та Росії, а також збереження дипломатичної присутності під час упорядкованого військового виведення з Афганістану.
Заступник секретаря та державний секретар також підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії, одночасно підкреслюючи необхідність подальшого прогресу в реформах.
Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія зараз активно розповсюджує сепаратистські настрої. Зокрема йдеться про південну частину України.