США и Германия обсуждают развертывание в ФРГ комплексов системы ПРО, - Reuters

Однако в Пентагоне отрицают развертывание ПРО в Германии

Представители Пентагона обсуждают с военными Германии возможность размещения в ФРГ комплексов системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Так, агентство отмечает, что в ходе предварительных переговоров речь шла о размещении комплекса THAAD на авиабазе Рамштайн, служащей также штаб-квартирой европейского командования ВСС США и объединенного командования ВВС НАТО.

"Это станет еще одним политическим посланием европейцам о том, что мы серьезно относимся к защите наших союзников… Германия, скорее всего, не будет возражать против размещения THAAD", - сообщил изданию американский чиновник.

Другой собеседник агентства добавил, что немецкие власти "открыты" для размещения комплексов THAAD, так как заинтересованы в усилении защиты гражданского населения.

Кроме того, высокопоставленный представитель оборонного ведомства Германии подчеркнул, что установка на территории страны дополнительных радаров помогла бы лучше отслеживать и контролировать потенциальные угрозы, для нейтрализации которых при необходимости можно было бы использовать ракеты-перехватчики.

Reuters также сообщает, что вопрос о размещении комплексов THAAD в Германии может быть поднят в новом докладе Пентагона, посвященном противоракетной обороне, который будет опубликован в начале июня 2018 года.

Подчеркнем, что в немецком Министерстве иностранных дел отказались подтвердить агентству, что давали США "какие-либо сигналы" о возможном размещении систем ПРО, а официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон отрицает информацию о размещении.

"В настоящее время не предполагается размещать системы THAAD в Германии. Мы не обсуждаем возможное будущее военное планирование, так как не хотели бы сигнализировать о наших намерениях потенциальным противникам", - сказал представитель Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что США перебрасывают через Германию в направлении стран Балтии и Польши военную технику.