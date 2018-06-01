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Інтерв'ю

США і Німеччина обговорюють розгортання у ФРН комплексів системи ПРО, - Reuters

НовиниПолітика    01.06.2018 - 18:58
Фото: компекс системи ПРО THAAD (ncojournal.dodlive.mil)
Фото: компекс системи ПРО THAAD (ncojournal.dodlive.mil)

Однак у Пентагоні заперечують розгортання ПРО в Німеччині

Представники Пентагону обговорюють з військовими Німеччини можливість розміщення у ФРН комплексів системи протиракетної оборони (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на свої джерела.

Так, агентство відзначає, що в ході попередніх переговорів йшлося про розміщення комплексу THAAD на авіабазі Рамштайн, що служить також штаб-квартирою європейського командування ВСС США і об'єднаного командування ВПС НАТО.

"Це стане ще одним політичним посланням європейцям про те, що ми серйозно ставимося до захисту наших союзників... Німеччина, швидше за все, не буде заперечувати проти розміщення THAAD", - повідомив виданню американський чиновник.

Інший співрозмовник агентства додав, що німецька влада "відкрита" для розміщення комплексів THAAD, так як зацікавлена в посиленні захисту цивільного населення.

Крім того, високопоставлений представник оборонного відомства Німеччини підкреслив, що установка на території країни додаткових радарів допомогла б краще відстежувати і контролювати потенційні загрози, для нейтралізації яких при необхідності можна було б використовувати ракети-перехоплювачі.

Reuters також повідомляє, що питання про розміщення комплексів THAAD в Німеччині може бути піднято в новій доповіді Пентагону, присвяченій протиракетній обороні, яка буде опублікована на початку червня 2018 року.

Підкреслимо, що в німецькому Міністерстві закордонних справ відмовилися підтвердити агентству, що давали США "будь-які сигнали" про можливе розміщення систем ПРО, а офіційний представник Пентагону Ерік Пехон заперечує інформацію про розміщення.

"В даний час не передбачається розміщувати системи THAAD в Німеччині. Ми не обговорюємо можливе майбутнє військове планування, так як не хотіли б сигналізувати про наші наміри потенційним супротивникам", - сказав представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США перекидають через Німеччину в напрямку країн Балтії і Польщі військову техніку.

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Теги публікації: ПРО, Сполучені Штати Америки, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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