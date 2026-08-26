США, Франція, Японія: в ОП розкрили походження компонентів російських балістичних ракет

Навігаційний модуль "Комета" та інші критичні компоненти

За його словами, Україна працює над тим, щоб максимально синхронізувати санкційні заходи проти російських виробників балістичних засобів ураження в різних юрисдикціях.

"Один із перших пунктів нашого плану - це максимальна синхронізація", - сказав Власюк.

Одним із ключових вузлів, які потребують іноземного виробництва, є навігаційний модуль "Комета" - він забезпечує захищену від глушіння навігацію та використовується для точної корекції наведення балістичних ракет на ціль. Частина автономних інерціальних систем з лазерними гіроскопами історично спиралася на французькі компоненти.

Окрему увагу приділили складовим ракетного палива, корпусів, головки наведення. Росія не має достатніх власних виробництв і залежить від імпорту критично важливих матеріалів:

перхлорату амонію (основного окисника твердого ракетного палива);

вуглецевого волокна;

епоксидних і фенольних смол для корпусів, сопел і теплозахисту;

алюмінієвого порошку;

а також титанових та алюмінієвих сплавів для рулів і теплонавантажених елементів.

Серед матеріалів зовнішньої залежності також назвали вольфрам, полібутадієн та армідне волокно.

По цих пунктах Україна теж передала повну інформацію партнерам і очікує у відповідь на санкційні рішення, зазначають в Офісі президента.

Серед підприємств, причетних до виробництва компонентів для ракетного палива, Власюк назвав "Комбінат Камєнський" - за його словами, це підприємство виробляє загущувачі для полімеризації ракетного палива і є частиною плану роботи щодо батарей і балістики.

Це підприємство російського ОПК, де виробляють тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ “Ураган”, “Смерч” і “Торнадо-С”, а також для ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Комбінат був уражений у ніч на 16 серпня.

За словами експертів, які працюють над аналізом “начинки” ракет РФ, французький компонент застосовується у балістичній ракеті "РМ-48У", а лазерний гіроскоп такого ж походження використовується і в ракетному комплексі "Іскандер".

Фото: компоненти російських ракет (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Не оминули й верстатобудування: за словами Власюка, виробництво балістики залежить від точних металообробних верстатів, зокрема з числовим програмним керуванням. Комплектувальні для яких - модулі ЧПК, сервоприводні й вимірювальні системи, прецизійні підшипникові вузли, системи моніторингу обробки та балансування - постачають виробники зі США, Британії, Іспанії, Німеччини, Японії, Швеції та Італії.

За словами Власюка, особливість верстатів полягає в тому, що їхні комплектувальні можуть постачатися через треті країни, що ускладнює відстеження таких поставок.

"Верстати часто постачаються з багатьма компонентами, які комплектуються або постачаються у вигляді комплектуючих через треті країни. Тому їх важко відслідкувати", — сказав він.

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Список іноземних виробників і плани щодо санкцій

На презентації показали перелік іноземних компаній, чиї вироби знаходять у балістичних засобах ураження, які використовує Росія.

За словами Власюка, лідером за кількістю таких компонентів є США - через вимогливість балістики до якості й характеристик електроніки.

Серед названих американських компаній — Advanced Micro Devices, Analog Devices, ATMEL Corporation, Bourns, Burr-Brown Corporation, Coilcraft, Cortina Systems, Cypress, Diodes Incorporated, MaxLinear, Microchip Technology, Micron Technology, ON Semiconductor, Qorvo, Skyworks Solution, Texas Instruments, Vishay Intertechnology, Xilinx, Fairchild Semiconductor, FOX Electronics, Hittite, Holt Integrated Circuits, Integrated Silicon Solution, Intel Altera, Kemet Corporation, Linear Technology Corporation, Maxim Integrated Products та інші.

Фото: компоненти російських ракет (Лев Шевченко, РБК-Україна)

Компоненти також походять з Тайваню (зокрема TSMC, Winbond, Macronix International, DM&P Electronics, SYNTEC Technology), Японії (Murata Manufacturing, Kyocera AVX Components, Panasonic Semiconductor, Elna Co. LTD, Renesys), Німеччини (Infineon Technologies, HARTING Technology Group, EPCOSA, Dunberg Electromics Ltd), Швейцарії (STMicroelectronics, U-Blox, TRACO POWER), Франції (3SP Technologies), Британії (Renishaw) та Китаю (Simchip, Elitestek).

Власюк наголосив, що питання іноземних компонентів стосується не лише безпосередньо ракет, а й усього виробничого циклу.

"Україна передала всім партнерам інформацію також про матеріали типу хімічних та інших речовин, і про засоби виробництва", – зазначив він.

За його словами, санкційні рішення самі по собі не завжди можуть повністю перекрити доступ Росії до компонентів, оскільки російська сторона намагається створювати нові компанії та використовувати треті країни, тому важливим напрямом є також посилення експортного контролю.

"Там не тільки санкції, а питання в експортному контролі. Ми думаємо, що можна робити більше", - зазначив Власюк.

Власюк розповів, що Україна веде системну роботу з партнерами: передає їм файли із серійними номерами та інформацію про компоненти, ідентифіковані у російській техніці, і домагається санкцій проти всіх виробників, причетних до випуску балістичних засобів ураження, у всіх юрисдикціях, які підтримують санкційний тиск на Росію.

За словами уповноваженого, Україна ідентифікувала понад 1600 верстатів та понад 200 підприємств, пов'язаних із російським ВПК, а окремий напрям роботи - встановлення інженерів і конструкторів на цих підприємствах.

Щодо матеріалів зокрема хімії для ракетного палива в Офісі також очікують, що протягом найближчого місяця-двох відповідні юрисдикції ухвалять додаткові секторальні санкційні заборони або посилять заходи експортного контролю.

Власюк підкреслив, що окрім запровадження нових санкцій, Україна працює з партнерами над посиленням експортного контролю.

"Як і будь-які рішення, воно потребує часу: процес ухвалення рішення, прийняти це рішення, потім його реалізовувати, підтримувати, співпрацювати з тим, щоб воно дотримувалось", - сказав Власюк. За його словами, санкційні та експортно-контрольні заходи мають змусити Росію переглядати плани виробництва та темпи використання наявного озброєння.