США и Франция поборются за право поставлять Украине истребители, - СМИ

Правительство Украины рассматривает возможность закупки новых истребителей. И, вероятно, выбирает между аппаратами из США и Франции.
Об этом сообщает издание Intelligence online.
Правительство тайно обсуждает возможность замены существующего парка из 30 советских истребителей "МиГ"-29 и "Су"-27 на новые аппараты от западных партнеров.
По данным источника, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Украину собирается обсудить с президентом Владимиром Зеленским возможность поставки истребителей Rafale. Французские власти считают, что их аппараты имеют все шансы победить в тендере. Большую часть затрат по производству и доставке их в Украину готова покрыть Франция, которая уже выделила 1,5 миллиарда евро на покрытие такого оборонного контракта.
В то же время, существует вариант и с покупкой американских истребителей F/A-18 "Super Hornet" производства "Боинг". Для Штатов закупка их аппаратов была бы хорошим шансом нанести серьезный удар для президента России Владимира Путина, имея собственные истребители у границ РФ.
Ситуация зависит от того, в пользу каких истребителей сделает выбор правительство Украины - легких или тяжелых многозадачных.
Известно также, что пока украинские власти не начали процесс продажи существующих устаревших истребителей.
Ранее сообщалось, что Комитет по иностранным делам Сената США предложил выделять по 300 млн долларов на военную помощь Украине в течение четырех лет. Соответствующая инициатива прописана в Акте о партнерстве в области безопасности Украины.