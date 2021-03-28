США и Франция поборются за право поставлять Украине истребители, - СМИ

Правительство тайно обсуждает возможность замены существующего парка из 30 советских истребителей "МиГ"-29 и "Су"-27 на новые аппараты от западных партнеров.

По данным источника, президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Украину собирается обсудить с президентом Владимиром Зеленским возможность поставки истребителей Rafale. Французские власти считают, что их аппараты имеют все шансы победить в тендере. Большую часть затрат по производству и доставке их в Украину готова покрыть Франция, которая уже выделила 1,5 миллиарда евро на покрытие такого оборонного контракта.

В то же время, существует вариант и с покупкой американских истребителей F/A-18 "Super Hornet" производства "Боинг". Для Штатов закупка их аппаратов была бы хорошим шансом нанести серьезный удар для президента России Владимира Путина, имея собственные истребители у границ РФ.

Ситуация зависит от того, в пользу каких истребителей сделает выбор правительство Украины - легких или тяжелых многозадачных.

Известно также, что пока украинские власти не начали процесс продажи существующих устаревших истребителей.