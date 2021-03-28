RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США і Франція поборються за право постачати Україні винищувачі, - ЗМІ

Автор: Роман Тверденко

Уряд України розглядає можливість закупівлі нових винищувачів. І, ймовірно, вибирає між апаратами з США та Франції.

Про це повідомляє видання Intelligence online.

Уряд таємно обговорює можливість заміни існуючого парку з 30 радянських винищувачів "Міг"-29 і "Су"-27 на нові апарати від західних партнерів.

За даними джерела, президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту в Україну збирається обговорити з президентом Володимиром Зеленським можливість поставки винищувачів Rafale. Французькі власті вважають, що їх апарати мають всі шанси перемогти в тендері. Більшу частину витрат по виробництву і доставку їх в Україну готова покрити Франція, яка вже виділила 1,5 мільярда євро на покриття такого оборонного контракту.

У той же час, існує варіант і з покупкою американських винищувачів F/A-18 Super Hornet" виробництва "Боїнг". Для Штатів закупівля їх апаратів була б хорошим шансом нанести серйозний удар для президента Росії Володимира Путіна, маючи власні винищувачі біля кордонів РФ.

Ситуація залежить від того, на користь яких винищувачів зробить вибір уряд України - легких або важких багатозадачних.

Відомо також, що поки українська влада не почали процес продажу існуючих застарілих винищувачів.

Раніше повідомлялося, що Комітет у закордонних справах Сенату США запропонував виділяти за 300 млн доларів на військову допомогу Україні протягом чотирьох років. Відповідна ініціатива прописана в Акті про партнерство в галузі безпеки України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаСполучені Штати АмерикиФранціяистребители
Читайте також
Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади
У США засудили двох українців за контрабанду підроблених ліків
Прогноз погоди