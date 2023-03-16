США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії

Росіяни з початку березня агресивніше використовують свою авіацію в Сирії. Вони провокують американців.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Центрального командування США генерал Ерік Курилла.
За його словами, американські військові спостерігають зростання непрофесійної поведінки російської бойової авіації у Сирії з початку цього місяця.
Курилла навів як приклад польоти озброєних літаків країни-агресора над американськими базами.
Варто зауважити, що така тенденція спостерігається на тлі збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем через зіткнення з російським винищувачем Су-27.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія забирає озброєння у Сирії, яку раніше надала, для війни проти України.
Також ми писали, що президент Сирії Башар Асад публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України.
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