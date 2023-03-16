США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії

За його словами, американські військові спостерігають зростання непрофесійної поведінки російської бойової авіації у Сирії з початку цього місяця.

Курилла навів як приклад польоти озброєних літаків країни-агресора над американськими базами.

Варто зауважити, що така тенденція спостерігається на тлі збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем через зіткнення з російським винищувачем Су-27.