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США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії

Ілюстративне фото: США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни з початку березня агресивніше використовують свою авіацію в Сирії. Вони провокують американців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Центрального командування США генерал Ерік Курилла.

За його словами, американські військові спостерігають зростання непрофесійної поведінки російської бойової авіації у Сирії з початку цього місяця.

Курилла навів як приклад польоти озброєних літаків країни-агресора над американськими базами.

Варто зауважити, що така тенденція спостерігається на тлі збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем через зіткнення з російським винищувачем Су-27.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія забирає озброєння у Сирії, яку раніше надала, для війни проти України.

Також ми писали, що президент Сирії Башар Асад публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України.

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