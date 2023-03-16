Ілюстративне фото: США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії (Getty Images)

Росіяни з початку березня агресивніше використовують свою авіацію в Сирії. Вони провокують американців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Центрального командування США генерал Ерік Курилла.