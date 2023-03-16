ua ru
Чт, 16 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії

Новость на русском →
Четвер 16 березня 2023 17:21
США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії Ілюстративне фото: США фіксують більш агресивне використання російської авіації в Сирії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни з початку березня агресивніше використовують свою авіацію в Сирії. Вони провокують американців.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова Центрального командування США генерал Ерік Курилла.

За його словами, американські військові спостерігають зростання непрофесійної поведінки російської бойової авіації у Сирії з початку цього місяця.

Курилла навів як приклад польоти озброєних літаків країни-агресора над американськими базами.

Варто зауважити, що така тенденція спостерігається на тлі збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем через зіткнення з російським винищувачем Су-27.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія забирає озброєння у Сирії, яку раніше надала, для війни проти України.

Також ми писали, що президент Сирії Башар Асад публічно підтримав повномасштабне вторгнення Росії до України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Сирії Росавиация
NEWS
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
На штурмах Вугледару росіяни втрачають майже 90% особового складу: карти боїв від ISW
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України