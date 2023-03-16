США фиксируют более агрессивное использование российской авиации в Сирии

Россияне с начала марта более агрессивно используют свою авиацию в Сирии. Они провоцируют американцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла.

По его словам, американские военные наблюдают рост непрофессионального поведения российской боевой авиации в Сирии с начала этого месяца.

Курилла привел в качестве примера полеты вооруженных самолетов страны-агрессора над американскими базами.

Стоит заметить, что такая тенденция наблюдается на фоне сбития американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем из-за столкновения с российским истребителем Су-27.