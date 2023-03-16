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США фиксируют более агрессивное использование российской авиации в Сирии

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Четверг 16 марта 2023 17:21
США фиксируют более агрессивное использование российской авиации в Сирии Иллюстративное фото: США фиксируют более агрессивное использование российской авиации в Сирии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне с начала марта более агрессивно используют свою авиацию в Сирии. Они провоцируют американцев.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла.

По его словам, американские военные наблюдают рост непрофессионального поведения российской боевой авиации в Сирии с начала этого месяца.

Курилла привел в качестве примера полеты вооруженных самолетов страны-агрессора над американскими базами.

Стоит заметить, что такая тенденция наблюдается на фоне сбития американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем из-за столкновения с российским истребителем Су-27.

Напомним, ранее стало известно, что Россия забирает вооружение у Сирии, которое ранее предоставила, для войны против Украины.

Также мы писали, что президент Сирии Башар Асад публично поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

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